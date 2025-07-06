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Hafif ticari araç kontrolden çıktı! 6 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hafif ticari araç kontrolden çıktı! 6 yaralı

Otoyolun Adapazarı Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GE 0282 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı
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