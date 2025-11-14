HABER

Hafif ticari aracın çarptığı genç kadın, kanala düşerek hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 23 yaşındaki kadın, kanala düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi çevreyolu üzerinden yaşandı. H.K. idaresindeki 27 TM 528 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaya 23 yaşındaki Zehra Fındık'a çarptı. Hafif ticari aracın çarpmasıyla Fındık, kanala düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Fındık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

14 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
