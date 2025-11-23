Hafif ticari araçların çarpıştığı kaza 7 kişi yaralandı

HABER

Afyonkarahisar’da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, kazada araçlardan birisinin ters dönerek orta refüje çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kurudere Köyü Kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, kazada araçlardan birisinin ters dönerek orta refüje çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kurudere Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D., idaresindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden R.Ç., yönetiminde hafif ticari aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atıp ardından yol ortasındaki refüje ters dönerek durabildi. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar
