Hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 yaralı

Kilis’te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kilis’te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Ekrem Çetin Mahallesi’nde meydana geldi., M.G. idaresindeki 79 ABS 239 plakalı hafriyat kamyonu ile H.G. yönetimindeki 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

