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Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak

Yurt genelini kavuran sıcaklar iç ve batı kesimlerde etkisini yitirirken, Meteoroloji 7 Ağustos Perşembe günü için İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sakarya, Bolu, Düzce ve Çankırı’da yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, nemin azalmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıklar da düşecek.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak
Çiğdem Sevinç

Günlerdir Türkiye genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, iç ve batı kesimlerde bir nebze azalmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için 30 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 1

MGM’nin açıklamasına göre; Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı çevrelerinde gün içinde sağanak yağışlar görülecek.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 2

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Özellikle Sakarya, Bolu, Düzce ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 3

İSTANBUL’DA SERİNLİK BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgasının etkisinde kalan ve haftalardır 35 dereceyi aşan sıcaklıklarla bunalan İstanbullular için de umut verici haber geldi. MGM’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak gökyüzü genellikle bulutlu olacak.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 4

Uzun süredir beklenen yağışın ise 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak şeklinde kente ulaşması bekleniyor. Bu yağışın özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 5

SICAKLIKLAR DÜŞMESE DE NEM AZALACAK

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ciddi anlamda düşmeyeceğini ancak yüksek nem oranlarının azalmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha katlanabilir hale geleceğini belirtiyor.

Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak 6

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Fırtına gök gürültüsü sağanak
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