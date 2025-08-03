Hafta sonu fragmandı, perşembe günü geliyor! Sağanak, gök gürültüsü, fırtına... Ferahlattı derken peşi sıra yakacak

Günlerdir Türkiye genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, iç ve batı kesimlerde bir nebze azalmaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için 30 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin açıklamasına göre; Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı çevrelerinde gün içinde sağanak yağışlar görülecek.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Özellikle Sakarya, Bolu, Düzce ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA SERİNLİK BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgasının etkisinde kalan ve haftalardır 35 dereceyi aşan sıcaklıklarla bunalan İstanbullular için de umut verici haber geldi. MGM’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak gökyüzü genellikle bulutlu olacak.

Uzun süredir beklenen yağışın ise 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak şeklinde kente ulaşması bekleniyor. Bu yağışın özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMESE DE NEM AZALACAK

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ciddi anlamda düşmeyeceğini ancak yüksek nem oranlarının azalmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha katlanabilir hale geleceğini belirtiyor.