Hafta sonu hava nasıl olacak? O bölgeler dikkat: Pus ve sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

BULUT VE SİS UYARISI

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.

KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli.

MARMARA: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi yer yer pus ve sisli.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

BURSA 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 22°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C: Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C: Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR 21°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 20°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 21°C: Parçalı ve az bulutlu

HAFTA İÇİ DEVAM EDEN DURUM

MGM'ye göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.