Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik saat verdi: Bugün başlayacak günlerce sürecek

Marmara Bölgesi, Edirne'den Sakarya'ya kadar kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor. İstanbul Valiliği'nin güncel meteoroloji verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası'nın batısında başlayıp, gece saatlerinde kent genelinde şiddetini artıracak.

SALI GÜNÜNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

En yüksek sıcaklığın 17 derece olarak beklendiği megakentte, hafta sonu boyunca gök gürültülü sağanak yaşanacak ve lodos rüzgarı salı gününe kadar etkisini sürdürecek.

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Hafta sonu planı yapanlar için hava durumu yurdun büyük bölümünde yağışlı geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Ege, Batı Akdeniz ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Aydın, Denizli ve Muğla dolaylarında ise çok şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülürken, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Bahar havasının yerini serin günlere bırakacağı pazar gününden itibaren güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.