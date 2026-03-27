HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik saat verdi: Bugün başlayacak günlerce sürecek

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde hafta sonu etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar pazar gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik saat verdi: Bugün başlayacak günlerce sürecek
Cansu Çamcı

Marmara Bölgesi, Edirne'den Sakarya'ya kadar kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına giriyor. İstanbul Valiliği'nin güncel meteoroloji verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren kentin Avrupa Yakası'nın batısında başlayıp, gece saatlerinde kent genelinde şiddetini artıracak.

SALI GÜNÜNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

En yüksek sıcaklığın 17 derece olarak beklendiği megakentte, hafta sonu boyunca gök gürültülü sağanak yaşanacak ve lodos rüzgarı salı gününe kadar etkisini sürdürecek.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Valilik saat verdi: Bugün başlayacak günlerce sürecek 1

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Hafta sonu planı yapanlar için hava durumu yurdun büyük bölümünde yağışlı geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Ege, Batı Akdeniz ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Aydın, Denizli ve Muğla dolaylarında ise çok şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülürken, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Bahar havasının yerini serin günlere bırakacağı pazar gününden itibaren güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği meteoroloji genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.