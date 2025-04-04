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Hafta sonu planınız varsa dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
04.04.2025 09:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerini yayımladı. 9 günlük bayram tatilinin son günleri için plan yapan vatandaşlara kötü haber Meteoroloji'den geldi. 5 Nisan Cumartesi gününden itibaren yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken sıcaklarıkların ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!

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Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4-8 NİSAN HARİTALI HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur
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