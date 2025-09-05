Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Toz taşınımının ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin havalar etkili olacak. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 30°C’nin altına düşmesi ve yerel, kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbul’da bugün (Cuma) yağış beklenmiyor ancak yarından itibaren (Cumartesi) gökgürültülü sağanaklar geliyor. Hafta boyunca sıcaklıklar 30°C’nin altına düşecek, yerel ve kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Cumartesi ve Perşembe günleri sağanaklar daha yoğun olacak.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

06.09.2025 Cumartesi:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 20°C – 26°C

Yağış: 3 ila 10 kg/m²

07.09.2025 Pazar:

Parçalı bulutlu, 21°C – 27°C

Yağış: Yerel yağmurlu

08.09.2025 Pazartesi:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C

Yağış: Yerel yağmurlu

09.09.2025 Salı:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 30°C

Yağış: Yerel yağmurlu

10.09.2025 Çarşamba:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C

Yağış: Yerel yağmurlu

11.09.2025 Perşembe:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 19°C – 26°C

Yağış: 5 ila 15 kg/m²