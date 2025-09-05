HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Eylül ayının gelmesinin ardından aşırı sıcaklar yerini serin havalara bırakmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına karşı uyarılar yapılırken bir uyarı da AKOM'dan İstanbullulara geldi.

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor! 1

TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Toz taşınımının ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görüleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor! 2

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin havalar etkili olacak. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 30°C’nin altına düşmesi ve yerel, kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbul’da bugün (Cuma) yağış beklenmiyor ancak yarından itibaren (Cumartesi) gökgürültülü sağanaklar geliyor. Hafta boyunca sıcaklıklar 30°C’nin altına düşecek, yerel ve kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Özellikle Cumartesi ve Perşembe günleri sağanaklar daha yoğun olacak.

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor! 3

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

06.09.2025 Cumartesi:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 20°C – 26°C
Yağış: 3 ila 10 kg/m²

07.09.2025 Pazar:

Parçalı bulutlu, 21°C – 27°C
Yağış: Yerel yağmurlu

08.09.2025 Pazartesi:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C
Yağış: Yerel yağmurlu

09.09.2025 Salı:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 30°C
Yağış: Yerel yağmurlu

10.09.2025 Çarşamba:

Parçalı ve az bulutlu, 20°C – 28°C
Yağış: Yerel yağmurlu

11.09.2025 Perşembe:

Gökgürültülü sağanak yağmurlu, 19°C – 26°C
Yağış: 5 ila 15 kg/m²

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet TIR'a çarptı!Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet TIR'a çarptı!
Trendyol, “Yarının Köyleri” Projesini Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında anlattıTrendyol, “Yarının Köyleri” Projesini Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında anlattı

Anahtar Kelimeler:
sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

CHP'nin itirazı kabul edildi! YSK kritik 'kongre' kararını duyurdu

CHP'nin itirazı kabul edildi! YSK kritik 'kongre' kararını duyurdu

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.