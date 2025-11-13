Hafta sonu planları yapanlar dikkat! Kar geliyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-15 Kasım tarihleri arasına dikkat çekti. Yurdun batısından giriş yapan yağışlı hava sistemi hafta sonu itibarıyla yerini soğuk havaya bırakacak.

DİKKAT! KAR YAĞIŞI GELİYOR

Türkiye yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, salı günü itibarıyla Marmara ve Ege’de başlayan kuvvetli sağanaklar çarşamba günü Batı Karadeniz’e kayacak. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Doğu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı görülecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için sel ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ SAĞANAK

Salı günü sabah saatlerinde Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında başlayan sağanaklar, öğleye doğru şiddetini artırdı. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, bazı bölgelerde metrekareye 50 milimetreyi bulan yağışlar kaydedildi. Meteoroloji, özellikle sel riski bulunan alçak kesimlerde tedbirli olunması uyarısında bulundu.

YAĞIŞLAR İÇ ANADOLU’YA TAŞINIYOR

Çarşamba gecesinden itibaren sistemin etkisi doğuya kayacak. Perşembe günü Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Orta Anadolu’da yağışların ardından sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı, gündüz sıcaklıklarının 15 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

HAFTA SONU SICAKLIK DÜŞÜŞÜ VE KAR İHTİMALİ

Meteoroloji uzmanlarına göre en belirgin sıcaklık düşüşü 15 Kasım Cumartesi günü yaşanacak. Soğuk hava dalgasıyla birlikte Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıkları 10 ila 12 derece arasında düşecek. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların don riskine karşı önlem alması istendi.

VATANDAŞLARA VE SÜRÜCÜLERE UYARI

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen illerde dere yataklarından uzak durulması, bodrum katların su baskınlarına karşı korunması ve trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca deniz ve hava ulaşımında kısa süreli aksamalar yaşanabileceği, soğuk hava nedeniyle gribal enfeksiyon riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul: Salı ve çarşamba günleri sağanak yağışlı, perşembe parçalı bulutlu, hafta sonu ise serin ve kuru bir hava bekleniyor.

Ankara: Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak geçişleri görülecek, cumartesi sıcaklıklar 10 dereceye kadar inecek.

İzmir: Çarşamba günü yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, cuma gününden itibaren hava açıyor ancak sıcaklıklar düşüyor.

BAKANLIKTAN 6 İL İÇİN "SARI" KODLU METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Sarı uyarı verilen illere valilikler aracılığıyla mesaj ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu geceden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir."

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

(AA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...