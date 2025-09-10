HABER

Hafta sonu planları yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Birçok ilde sağanak yağışlar etkili olacak

Önümüzdeki günden itibaren yurdun birçok kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren birçok kent ve bölgede gök gürültüsü ve sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji'nin son tahminleri şu şekilde...

Mustafa Fidan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE MEVSİM NORMALLERİNİ ÜZERİNDE SICAKLIK

Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Edirne °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Kırklareli °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Denizli °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 32°C
Az bulutlu

Manisa °C, 32°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Çankırı °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Eskişehir °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Konya °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Düzce °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sinop °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Malatya °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Gaziantep °C, 32°C
Az bulutlu

Mardin °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Siirt °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

