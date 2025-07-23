Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor... "Güneşin altına çıkmayın"

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Uzmanlar ve yetkililer sıcak hava dalgasının bu hafta da etkili olacağını söyledi.

Bugün yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının 40 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının 40 derece üzerine çıkması bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI

Uyarılar art arda gelirken, AKOM da vatandaşlar için yeni bir uyarı yayınladı. Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarına, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor" denildi.

"NEMİN ARTMASINA NEDEN OLACAK"

Nem artışının da yaşanacağı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren poyrazın etkisiyle havadaki nemin artmasına neden olacak. Bu durum, pazar gününe kadar bunaltıcı sıcakların devam edeceğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

DÖRT GRUBA AÇIK ÖNERİ: "GÜNEŞ ALTINDA BULUNMAMALARI ÖNERİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamın ise şu ifadelere yer verildi: "İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklarda; yaşlılar, hamileler, solunum yolu hastalıkları olanlar ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin güneş altında bulunmamaları önerilmektedir"

2025'İN EN SICAK GÜNLERİ YAŞANACAK

Öte yandan Türkiye'de 2 gün boyunca 2025'in en sıcak günlerinin yaşanacağı belirtiliyor.