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  4. Haftanın son gününden şaşırtan manzara: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 düştü! Ulaşım sakin seyrediyor...

Haftanın son gününden şaşırtan manzara: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 düştü! Ulaşım sakin seyrediyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 10:11
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İstanbul'da trafik, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde sakin seyrediyor. Düne oranla trafik yoğunluğu yüzde 10 düştü.

Haftanın son gününden şaşırtan manzara: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 düştü! Ulaşım sakin seyrediyor...

Kentte çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

HAFTANIN SON GÜNÜ İÇİN ŞAŞIRTAN MANZARA

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

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Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

ORAN YÜZDE 20'LERE KADAR DÜŞTÜ

Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

Dün ise (20.02.2025) D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik oldukça rahatken, sabah saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece yüzde 30 olarak ölçülmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik kar ulaşım
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