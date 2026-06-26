'Hain Kemal' sloganları atılmıştı: CHP'lilerin parti üyelikleri askıya alındı

Özgür Özel, dün akşam Garip Dede Cemevi’nde düzenlenen On Muharrem Orucu programına katıldı. Cemevinin bahçesinde yoğun ilgiyle karşılanan Özel, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada topluluktan “Hain Kemal” sloganları yükseldi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, Garip Dede Cemevi’ndeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Tekin, görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 CHP üyesinin parti üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, cemevleri ve dergâhların siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil; birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânları olduğu vurgulandı. Hiç kimsenin bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremeyeceği belirtildi.

Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutumun siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek olduğu kaydedildi.

Tekin, toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını belirterek, “İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır” ifadelerini kullandı.