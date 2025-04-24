"Sürecin" ortasında hain saldırı tartışma yarattı, Bakan Güler'in 'şehit' açıklaması gündem oldu! "Bir drone attılar, bizim Mehmetçiğimize çarptı"

Türkiye'nin gündeminde en öne çıkan konulardan biri 'terörsüz Türkiye' süreci. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık dem vurduğu 'terörsüz Türkiye' çerçevesinde terör örgütü PKK'nın da silah bırakması bekleniyor. Ne var ki bu süreç konuşulurken 22 Nisan'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain bir saldırı gerçekleşti.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE 23 NİSAN'DA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın 23 Nisan'da şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÜLER: BİR DRONE ATTILAR, MEHMETÇİĞİMİZE ÇARPTI, KURTARAMADIK

Bu gelişme dün TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soruldu. Güler, "Terörsüz Türkiye sürecini sürdürebilmek için devam ediyoruz. İnşallah da bu terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada da dün orada bir drone atıyorlar bizim Mehmetçiğimize çarptı ve sonra hastaneye götürdük ama kurtaramadık, şehit oldu. Şu anda takip ediyoruz" yanıtıyla gündem oldu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE 'SİLAH BIRAKMA' AÇIKLAMASI

Bakan Güler ayrıca "Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan, 'gereklilikler' diye bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de etkili olabileceği yönünde iddialar var. Acaba sizin, silahların nasıl bırakılacağı konusunda görüşünüz nedir?" sorusuna "Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin. Silahlarını teslim edeceksin. Teslim olacaksın. Üç tane şart var" yanıtını verdi.

Basın mensubunun, "Nereye teslim edecekler" sorusu üzerine Güler, "Onlar söylenecek kendilerine" değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)