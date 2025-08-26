Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklandı.

"5-6 DEFA BIÇAĞI SOKTUM"

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün özel haberine göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürdü. Elinde kesici alet olmadığını iddia eden Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti. Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtti.

Öte yandan, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Bu itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

SUÇ GEÇMİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cinayete karışan şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi. Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi. Bu anlar, Taha'nın elindeki cisimle ilerlediği kamera görüntülerine de yansıdı.

AİLENİN İSYANI: "BU ÇOCUK NİYE DIŞARIDA?"

Oğlunu kaybeden Hakan Çakır'ın babası, yaşanan duruma isyan etti. Hakan'ı kimin öldürdüğünü göremediğini, kendisini ise 19 yaşındaki Ahmet Emir'in bıçakladığını belirten baba, "13 yaşındaki çocuğun 20 tane dosyası var. E bu çocuk dışarıda benim oğlumu öldürüyor. Bu nedir ya? Niye dışarıda bu çocuk? Bir Hakan bir Ahmet gitmesin artık. Şu cezaları yükseltin içeriden kimse" diyerek sitem etti. Hakan Çakır'ın annesi ise olayın şokunu ve acısını dile getirerek, " Hakan geldi ‘Ne oluyor hayırdır? Utanmıyor musun taciz etmeye?’ dedi. ‘Hayırdır kardeşim’ diye kükredi, ilk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca o da vurdu Muhtarlığın önünde çullanmışlardı çocuğumun üstüne. Avucumun içinde kanı tutamadım, tişörtümü çıkardım bastırdım. Bebeğimi öldürdü. " ifadelerini kullandı.