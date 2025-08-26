HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

Ankara Keçiören Etlik mahallesinde kız kardeşi ve annesine tacizde bulunan iki şahsa karşı koyduğu için dükkanı basılıp defalarca bıçaklanarak katledilen Hakan Çakır cinayetine ilişkin ifadelere ulaşıldı. İfadeler, cinayetin ardındaki kan donduran detayları gözler önüne serdi.

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Cansu Akalp

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklandı.

"5-6 DEFA BIÇAĞI SOKTUM"

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün özel haberine göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürdü. Elinde kesici alet olmadığını iddia eden Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti. Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtti.

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum" 1

Öte yandan, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Bu itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

SUÇ GEÇMİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cinayete karışan şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi. Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi. Bu anlar, Taha'nın elindeki cisimle ilerlediği kamera görüntülerine de yansıdı.

AİLENİN İSYANI: "BU ÇOCUK NİYE DIŞARIDA?"

Oğlunu kaybeden Hakan Çakır'ın babası, yaşanan duruma isyan etti. Hakan'ı kimin öldürdüğünü göremediğini, kendisini ise 19 yaşındaki Ahmet Emir'in bıçakladığını belirten baba, "13 yaşındaki çocuğun 20 tane dosyası var. E bu çocuk dışarıda benim oğlumu öldürüyor. Bu nedir ya? Niye dışarıda bu çocuk? Bir Hakan bir Ahmet gitmesin artık. Şu cezaları yükseltin içeriden kimse" diyerek sitem etti. Hakan Çakır'ın annesi ise olayın şokunu ve acısını dile getirerek, " Hakan geldi ‘Ne oluyor hayırdır? Utanmıyor musun taciz etmeye?’ dedi. ‘Hayırdır kardeşim’ diye kükredi, ilk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca o da vurdu Muhtarlığın önünde çullanmışlardı çocuğumun üstüne. Avucumun içinde kanı tutamadım, tişörtümü çıkardım bastırdım. Bebeğimi öldürdü. " ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcılıktan emniyete Mücahit Birinci talimatıBaşsavcılıktan emniyete Mücahit Birinci talimatı
Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydettiBalıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.