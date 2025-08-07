HABER

Hakan Fidan yarın Şara'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Hakan Fidan yarın Şara'yı ziyaret edecek
Cansu Akalp

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

Suriye’nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de görüşmede konuşulacaklar arasında yer alıyor.

Terörle mücadelede iş birliği değerlendirilecek

Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

Üst düzey ziyaretler hız kesmeden devam ediyor

Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğu mevcut dönemde Türkiye’nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye’yi ziyareti bir ilki teşkil etmişti. Bu ziyareti, Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.

Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani son sekiz ayda farklı vesilelerle Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Söz konusu ziyaretlerde, Suriye’deki güvenlik durumuna odaklanılmış; ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış; siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti.

Türkiye ve Suriye arasındaki ikili iş birliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulmuş; ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.

