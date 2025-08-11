HABER

Hakim bile kariyerinde bir ilki yaşadı! Kocasının katiline mahkeme salonunda sarıldı

Amerika’nın Georgia eyaletinde bisikletli Charles Johnson’a çarpıp kaçan 24 yaşındaki Joseph Tillman, alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığını itiraf etti. Tillman, 20 yıl hapis cezası aldı. Kazada ağır yaralanan Johnson, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Mahkeme sırasında Johnson’ın eşi Regina, gözyaşları içinde Tillman’ı affettiğini söyleyip ona sarıldı. Bu duygusal an, mahkeme salonunda büyük yankı uyandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda, bisikletli Charles Johnson’a çarpıp olay yerinden kaçan 24 yaşındaki Joseph Tillman, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığını kabul eden Tillman, kazadan sonra kaçmış, ancak daha sonra teslim olarak suçunu itiraf etmişti.

BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİ

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Charles Johnson, bir hafta süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Mahkeme sürecinde pişman olduğunu belirten Tillman, "Hatalarımı telafi etmek için uzun bir yola girdim" açıklaması yapmıştı.

"İYİLEŞMEYE İHTİYACI VAR"

Ancak duruşmadaki en dikkat çekici ve duygusal an, Charles Johnson’ın eşi Regina Johnson’ın ifadesi sırasında yaşandı. Gözyaşları içinde katile sarılan Regina, Tillman’ı affettiğini açıkladı. Bu an mahkeme salonundaki herkesi derinden etkiledi. Regina Johnson, "Tanrı’nın ona sevgi göstermesini istediğim için sarıldım. Onun da iyileşmeye ihtiyacı var," dedi. Mahkeme hakimi, böyle bir sahneye kariyeri boyunca ilk kez tanık olduğunu ifade etti.

