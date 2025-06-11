Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar
"Bilirkişi" davasında yarın ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın usulsüz yöntemlerle Silivri’ye alındığı gerekçesiyle mahkemeye gitmeme kararı aldı.
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