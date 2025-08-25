Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda farklı şehirlerde düzenlenecek olan “Bir Anadolu Şenliği” serüveninin ilk rotası Hakkâri oldu. Bir zamanlar terör haberleriyle gündeme gelen Hakkari, artık doğal güzellikleri, yaylaları ve zengin kültürel dokusuyla yeni bir kimliğe bürünüyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen şenlik 4 Eylül’e kadar devam edecek ve etkinliklerle Hakkâri merkezden Yüksekova’ya, Çukurca’dan Şemdinli ve Derecik’e kadar şehrin tamamı bir kültür sahnesine dönüşecek. Program kapsamında sanatçılar, yerel kültür ve halk etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği', Hakkari Stadyumu’nda kurulan Çocuk Köyü ve Bakanlık Etkinlik Alanları’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle start aldı. Törene Hakkari Valisi Ali Çelik, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Yaşayan Miras Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda Hakkarili sanatsever de katıldı.

"GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAMIN EN GÜZEL GÖSTERGESİ OLACAK"

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Hakkari ziyareti sonrası, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda bir turizm master planı çalışması başlatıldı. Sayın Bakanımızın Hakkari’nin doğası ve kültürel potansiyelinden etkilenmesi üzerine Türkiye Kültür Yolu Festivallerine ek olarak, bu bölgeden başlayacak yeni bir kültür ve turizm hamlesine öncülük etme kararı alındı. Bunun ilk adımı olarak da 'Bir Anadolu Şenliği’ni Hakkari'den başlatıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan

Konuşmasına devam eden Alpaslan, "İki hafta boyunca Hakkari ve Yüksekova’nın yanı sıra Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl illerimizde de bu etkinlikler devam edecek. Bu organizasyon hem Türkiye’nin hem de bölgenin tanıtımına katkı sunacak. Aynı zamanda güvenli ve huzurlu ortamın en güzel göstergesi olacak. Festival kapsamında sinema gösterimlerinden konserlere, Devlet Tiyatroları’ndan opera ve baleye kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinlik halkla buluşacak. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada 'bir' ifadesiyle birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra" ifadelerini kullandı.

'KIŞI AYRI GÜZEL, YAZI AYRI GÜZEL'

Hakkari Valisi Ali Çelik ise şehirde 2 alanın turizm bölgesi olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Özellikle kış turizm potansiyelinin olduğu alanlar, ileriye dönük olarak planlama ve çalışma aşamasının içine alındı. İkinci aşama da 'Bir Anadolu Şenliği'nin planlamasıydı. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasında Hakkari'nin doğasından ve insanından bahseden Çelik, "Hakkari huzurun, dağların, kardeşliğin sevginin şehri. Burada herkes kalbinin üzerine elini koyarak birbirlerini selamlıyor. Buradan hepinizi kalben selamlıyoruz. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Gerçekten bu güzel coğrafya, dağcılıktan kampçılığa, trekkingden inanç turizmine kadar birçok turizm potansiyelini barındırıyor. Hakkari'nin kışı ve yazı ayrı güzel" değerlendirmesini yaptı.

Hakkari Valisi Ali Çelik

Çelik, Hakkari halkının zorluklara rağmen kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde olmayı benimsediğini belirterek, kentin daha güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle de turizmin, bölgedeki istihdam sorununa çözüm üretecek önemli bir dinamik olacağının altını çizen Ali Çelik, "Hakkari'miz de inşallah turizm potansiyeliyle öne çıkacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kendini gösterecek" diye konuştu.

Törenin ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindeki protokol üyeleri, stadyum alanındaki Çocuk Köyü’nü ve Bakanlık Etkinlik Noktaları'nı gezdi. Alanda yer alan çeşitli atölyeler ve eğlence alanları, farklı yaş gruplarındaki çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sundu.

El becerilerini geliştiren, yaratıcılıklarını keşfeden ve oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, şenliğin en hareketli ve coşkulu anlarını yaşattı. Çocukların neşesi ve enerjisi tüm stadyumu sararken, bu görüntüler festivale canlılık kattı.

Ardından heyet, Hakkari’nin çeşitli etkinlik noktalarını ziyaret etti. Seyir Terası’nda gerçekleşen Halay Gösterisi ve Halay Gösterisi, geleneksel kıyafetler ve enerjik sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerin alkışları ve müziğin ritmiyle şehirde festival coşkusu doruğa ulaştı.

HAKKARİ MUTFAĞI: LEZZETİN VE KÜLTÜRÜN HARMANI

Etkinliklerin son durağı, Hakkari Meydan Medresesi’nde düzenlenen Gastronomi Etkinliği oldu. Tarihi doku ile bütünleşen bu etkinlikte, Hakkari mutfağının yöresel tatları katılımcılara ikram edildi. Katılımcılar, bu eşsiz lezzetlerle unutulmaz bir damak deneyimi yaşadı. Bir Anadolu Şenliği, ziyaretçilere kültürel çeşitlilik, sanatsal zenginlik ve gastronomik tatları bir arada sunarak Hakkari’de iz bırakan bir organizasyona dönüştü.

"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ" HAKKINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", 5 farklı şehirde hayata geçiriliyor. Şenlik Hakkari'nin ardından sırasıyla 5-11 Eylül'de Tunceli, 12-18 Eylül'de Şırnak, 19-25 Eylül'de Bingöl ve 22-28 Eylül Bitlis'te yapılacak. Eski Belediye Alanı'ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum, Yüksekova Stadyumu'nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak. Hakkari'de Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin özel etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü, sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla çocuklarla buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosunun "Harikalar Mutfağı" ve İzmir Devlet Tiyatrosunun "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunları ise minik izleyicileri ağırlayacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sinema tırı ve gezici kütüphane de şenlikte olacak. Ayrıca Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Yeşilçam", Ankara Devlet Tiyatrosunun ise "Eyvah Nadir" oyunu şenlikte sahnelenecek.