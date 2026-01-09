Hakkari-Çukurca yoluna düşen çığlar temizlendi

Hakkari-Çukurca kara yolunda iki ayrı noktaya düşen çığ, Karayolları ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Hakkari genelinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürürken, ekipler çığ riskine karşı hazır kıta halinde bekliyor.
Karayolları ekipleri, düşen çığlara anında müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, sürücülerden özellikle yüksek kesimlerde hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
