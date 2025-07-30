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Hakkari'de 25 sağlık çalışanı zorlu eğitimin ardından UMKE gönüllüsü oldu

Hakkari'de 25 sağlık görevlisi, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen zorlu eğitimin ardından UMKE gönüllüsü oldu.

Hakkari'de 25 sağlık çalışanı zorlu eğitimin ardından UMKE gönüllüsü oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) vakalara kısa sürede müdahale etmek, hızlı ve güvenli şekilde hasta-yaralı naklini sağlamak ve nakil sonrasında acil tedavi hizmetinin temin edilmesi gibi amaçlarla yeni gönüllüler yetiştiriliyor.

Bu kapsamda, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, paramedik ve uzman doktorlardan oluşan 25 gönüllüye, Temel Modül Eğitimi kapsamında 2,5 gün İl Sağlık Müdürlüğü salonunda teorik eğitim verildi.

Ardından 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde kampa alınan sağlıkçılar, eğitmenler tarafından 2,5 gün boyunca dayanıklılık ve disiplin testlerine tabi tutuldu.

Gerçeğini aratmayan tatbikatlar gerçekleştiren gönüllüler, senaryo gereği gece yaralı ya da kayıp kişileri aradı, trafik kazaları, afet ve yangınlarda yaralı taşıma ile hastaya uygun müdahale tekniklerini uyguladı.

Zorlu eğitimi tamamlayan 25 sağlık çalışanı, acil durumlarda UMKE gönüllüsü olarak görev alacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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