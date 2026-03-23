Hakkari’de 82 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

