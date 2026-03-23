Hakkari’de 82 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle 21 köy ve 61 mezra yolu ulaşıma kapandı.
23.03.2026 09:46
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
