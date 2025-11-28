HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette yapılan 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında alındı.

Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi 1

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde Narkotik köpeği ile bir kamyonette yapılan aramada zula diye tabir edilen bölgelerde 80 kilo 200 gram metamfetamin maddesi, 6 kilo 300 gram kokain maddesi ile 1 kilo eroin maddesi olmak üzere toplam 87 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı

(İHA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokaktan geçemedi, park halindeki araçlara çarparak ilerlediSokaktan geçemedi, park halindeki araçlara çarparak ilerledi
3 araca çarptı, sağlıkçılara 'Beni morga götürün' dedi3 araca çarptı, sağlıkçılara 'Beni morga götürün' dedi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.