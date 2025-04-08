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Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Tutuklandılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan çekici kamyonun dorsesinde çuvallar içerisinde 61 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Tutuklandılar
Begüm Özkaynak

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova ilçe merkezi girişindeki Efeler uygulama noktasında ekiplerin yaptığı kontrollerde şüphe üzerine durdurulan çekici kamyonun dorse bölümünde arama yapıldı. Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada dorse bölümünde 5 çuval içerisinde 30 paket halinde toplam 16 kilo 200 gram metamfetamin ile 95 paket halinde 45 kilo skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu
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