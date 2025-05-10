Hakkari'de derede kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınına giden 18 yaşındaki Neçir Kom, yüzmek için bir arkadaşıyla suya girdi.

Akıntıya kapılan Kom, bir süre sonra gözden kayboldu, arkadaşı ise çevredekilerce kurtarıldı.

AFAD, UMKE VE JAK EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbarda bulunulması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giden Kaymakam Mustafa Akın, görevlilerden olay ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır