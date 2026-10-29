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Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı

Hakkari’de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu 20 kişi yaralandı.

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı

Kaza Hakkari kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Akbulut köyü yolunda ilerleyen ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Erziki Deresi’ne uçtu. Kazada minibüste bulunan 20 düzensiz göçmen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, jandarma ekiplerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 1

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 2

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 3

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 4

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 5

Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 6

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Hakkari’de feci kaza! 20 yaralı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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