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Hakkari'de feci kaza: Otobüs ile tanker çarpıştı! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de feci kaza: Otobüs ile tanker çarpıştı! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden otobüs ile karşı yönden gelen yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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