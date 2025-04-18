Hakkari’de fırtına sonrası onarım çalışması başlatıldı

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, ahırlar çöktü, araçlar zarar gördü. Kentin birçok noktasında ise aydınlatma direkleri ciddi şekilde hasar aldı. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından Hakkari Belediyesi, hasar gören alanlarda onarım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başta zarar gören aydınlatma direkleri olmak üzere kent genelindeki park ve kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır