Hakkari’de halaylı kar yağışı kutlaması

Uzun süredir beklenen yağmur ve karın yağmaması nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşanan kentte, yağışların başlaması halkı mutlu etti. Dengbej Ahmet Ballıses, arkadaşlarıyla birlikte kar yağışını halay çekerek kutladı. Ballıses, yanık sesiyle kar yağışı altında türkülere can verirken, "Befır Bari" (Kar Yağdı) şarkısını seslendirdi. Yanında bulunan arkadaşları ise hem şarkıya eşlik etti hem de halay çekerek bu anı coşkuyla karşıladı.

Vatandaşlar, yağışların bereket getirmesini dileyerek karın devam etmesini temenni etti.