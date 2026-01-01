HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karasu'da yılbaşı denetimlerinde 89 bin lira ceza kesildiKarasu'da yılbaşı denetimlerinde 89 bin lira ceza kesildi
Artvin'den acı haber! Çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldıArtvin'den acı haber! Çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.