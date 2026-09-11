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Hakkari’de ihale soruşturması! 7 tutuklama

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının gıda sektöründeki firmalardan gerçekleştirdiği bazı mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu tespit edildi.

Hakkari’de ihale soruşturması! 7 tutuklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve mevzuata uygun şekilde kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, resmi belgelerde tahrifat ve usulsüz düzeltmeler yapıldığı, yüklenici firmaların kamu kurumlarından gerçekleştirdikleri işlere ilişkin hak ediş bedellerinin artırıldığı ve bu şekilde kurum bütçesinden gerçeğinden daha yüksek ödemeler yapıldığı belirlendi. Elde edilen bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda, söz konusu eylemlere iştirak ettikleri veya eylemlerin gerçekleştirilmesine yardım ettikleri değerlendirilen, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. Aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" denildi.

BANKA HESAPLARINA EL KOYULDU

Öte yandan, soruşturma kapsamında mahkeme kararı doğrultusunda, şüphelilere ait banka hesapları ile soruşturma konusu şirketlerin banka hesaplarına el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın adli makamların koordinesinde sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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