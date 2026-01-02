HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de kar nedeniyle bazı halı saha ve binaların çatıları çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 halı sahanın, Derecik ilçesinde de belediye garajı ile bazı binaların çatılarında çökme meydana geldi.

Hakkari'de kar nedeniyle bazı halı saha ve binaların çatıları çöktü

Kent genelinde iki gün aralıksız devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının il ve ilçe merkezlerinde 1 metreye ulaştığı kentte, tek katlı ev ve arabalar karla kaplandı.

Yağışın ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatıları ile araçların üzerindeki kar yığınını temizlemeye başladı.

Belediye ekipleri de il ve ilçe merkezlerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar temizleme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği kentte, çalışmalara güvenlik korucuları da destek verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalardaki 8 halı sahanın çatısı çöktü.

Ekipler, çatıları çöken halı sahalarda hasar tespit çalışması başlattı.

Çatısı çöken halı saha işletmecisi İsmail Aykut, çökmenin dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Allah'a şükür o saatlerde sahada maç yoktu. Bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak tesisimizde ciddi maddi zarar oluştu." dedi.

Derecik ilçesinde ise Üçyan Mahallesi'nde bir tandır evinin çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken çatının altında kalarak yaralanan bir kadın, ekipler ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe merkezindeki belediyeye ait garaj ile bazı binaların çatılarında da çökme meydana geldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta ahır yangını! 9 büyükbaş hayvan telef olduSinop'ta ahır yangını! 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldüKonya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.