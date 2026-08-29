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Hakkari’de orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu: 3 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Zap Suyu’na uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı.

Hakkari’de orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, yangın bölgesine ilerleyen arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu’na (Çemê Bedel) uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin Olgunlar köyündeki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hakkari’de orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu: 3 yaralı 1

Hakkari’de orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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