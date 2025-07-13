Hakkari’de ‘Terörsüz Türkiye’ye bayraklı destek

Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı. Bu girişim vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır