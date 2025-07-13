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Hakkari’de ‘Terörsüz Türkiye’ye bayraklı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı Hakkari’de yankı buldu.

Hakkari’de ‘Terörsüz Türkiye’ye bayraklı destek

Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı. Bu girişim vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörsüz Türkiye
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