Hakkari’de ‘Terörsüz Türkiye’ye bayraklı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı Hakkari’de yankı buldu.
13.07.2025 12:28
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Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı. Bu girişim vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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