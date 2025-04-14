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Hakkari’de tipide araçlar yolda mahsur kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Hakkari’de tipide araçlar yolda mahsur kaldı

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Esendere yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi beklenirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
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