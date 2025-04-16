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Hakkari’de yola düşen kayalar temizlendi

Hakkari’de yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle yola düşen kayalar temizlendi.

Hakkari’de yola düşen kayalar temizlendi

Kırkkonutlar bölgesinde bulunan ve Karşıyaka Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yola düşen kayalar için ekipler harekete geçti. Temizlik çalışmaları sırasında da yola yeniden kaya parçalarının düşmesi ekipleri zor durumda bıraksa da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Düşen kayalar kısa sürede temizlendi.
Mahalle sakinleri, yağışlarla birlikte yerinden kopan kayaların zaman zaman yola düştüğünü belirterek, sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise yola düşen kayaları iki kez temizlediklerini vurgulayarak, havaların ısınmasıyla birlikte tehlike arz eden kayaların kontrollü bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatacaklarını ifade ettiler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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