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  4. Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, görevli polislerin bayramını kutladı

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, görevli polislerin bayramını kutladı

01.04.2025 18:05
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Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde görev yapan polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, görevli polislerin bayramını kutladı

Hakkari'nin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini belirten İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, gayretlerinin takdire şayan olduğunu vurguladı. Kentin farklı noktalarında görev yapan polisleri ziyaret eden Yılmaz, onlarla sohbet etti ve görevlerinde başarılar diledi.

PERSONELİNİN MORALİNİ YÜKSELTTİ

Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla personeliyle birebir ilgilenen Yılmaz, personelinin moralini yükseltti. Halkın huzur ve güvenliği için bayramda da görevlerinin başında olan polis memurlarına teşekkür eden Yılmaz, tüm Hakkari halkının da bayramını kutladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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