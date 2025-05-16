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Hakkari Valisi Çelik, derede kaybolan çocuğu arama çalışmalarını havadan inceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, girdiği derede kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmalarını havadan inceledi.

Hakkari Valisi Çelik, derede kaybolan çocuğu arama çalışmalarını havadan inceledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Neçir Kom’u (16) arama çalışmaları 6. gününde sürüyor. Hakkari Valisi Ali Çelik, 10 Mayıs 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Neçir Kom’un bulunması amacıyla Yüksekova’nın Dağlıca bölgesindeki Yeşildere mevkiinde yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çelik, bölgede yaptığı incelemeler sonrası helikopterle çalışmalara katıldı.

"HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ARAMA"

Vali Çelik, helikopter ile havadan yapılan destek arama çalışmalarına katıldı. Arama faaliyetleri Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama timi, Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülüyor.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ VE UZMAN EKİPLERLE ARAMA OPERASYONU"

Çalışmalarda dron destekli iş makineleri kullanılırken, arama kurtarma ekipleri tarafından kıyı taraması, sondajlama yöntemi, botla yönlendirme, iş makinesi destekli tarama ve dalgıç ekiplerince özel su altı arama teknikleri uygulanıyor.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Neçir Kom’a ulaşılması için tüm imkanların kullanılacağını vurgulayarak, arama faaliyetlerinin hız kesmeden ve titizlikle devam ettirilmesi yönünde talimat verdi.

"DEVLET TÜM İMKANLARIYLA YANINIZDA"

Neçir Kom’un ailesiyle de görüşen Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Oğlunuza ulaşılana kadar devletimizin tüm imkanlarıyla çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vali Hakkari arama kurtarma çalışmaları
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