Hakkari'ye 'Terörsüz Türkiye' yatırımları! Bakan Uraloğlu toplu açılış töreninde konuştu

Hakkari'ye gelen Bakan Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli'nde düzenlenen "Yeniköprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren gençlere başarı dileyen Uraloğlu, Hakkari'nin el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo Dağları'nın zirvelerinde parlayan buzul gölleri, yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle öne çıktığını söyledi.

Bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'nin, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz, bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu."

"BÖLÜNMÜŞ YOLU 106 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Bakanlık olarak Hakkari'nin potansiyelinin farkında olduklarını ve kentin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırımı hayata geçirdik. 2002'de sadece 1 kilometre bölünmüş yolumuz varmış. Biz 105 kilometre daha yaparak bunu 106 kilometreye çıkardık. Yine bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu. Bugün 190 kilometre ile Hakkarili kardeşlerimizi sıcak asfalt yollarda güvenli seyahat etme imkanıyla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova, Yüksekova-Dağlıca, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve bağlantıları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli yolları, Dotkan-1 ve Dotkan-2 köprüleri, 1029 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca çığ ile kar tünelleri gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Sadece 600 metrelik bir tünel varmış, bugün 10 kilometrenin üzerine geçen bir tünel uzunluğumuz var. Dile kolay. Cumhuriyet tarihinde 50 kilometre yol vardı, biz AK Parti hükümetlerimizde Hakkari'ye 10 kilometrenin üzerinde tünel yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz."

Yeniköprü-Yüksekova yolunun Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, bu kapsamda güzergahtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş, 2 gidiş toplam 4 şerit haline getirdiklerini ifade etti.

Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 kilometrelik stratejik güzergah üzerindeki 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsü'nü bugün hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"3 bin 720 metre uzunluğundaki Ordu Nefise Akçelik Tüneli'ni 2007'de açtığımız da Türkiye'nin en uzun tüneliydi. Bugün 4 bin metreye yaklaşan bir tüneli açıyoruz. Artık bunlar AK Parti hükümetlerimizde, Cumhur İttifakı'mızda sıradan işler haline geldi. Bu açtığımız tünelle 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı aralık ayında başladığımız T-2 tünelimizde de sağ ve sol tüplerde 2 bin 576 metrelik ilerleme gerçekleştirdik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatını da bitirmiş olduk. İnşallah, 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete açmış olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırmış olacağız."

"SEYAHAT SÜRESİNİ 25 DAKİKA AZALTACAĞIZ"

Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacaklarını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 23,3 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakikalık bir kısalma sağladık. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Kısa sürede buraya harcadığımız paranın geri dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Yine bugün hizmete sunduğumuz Yüksekova Çevre Yolu ile de şehir merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak, merkezde meydana gelen trafik yoğunluğunu rahatlattık. Şehir geçiş mesafesini 7,1 kilometreye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük."

Zap suyu üzerinde bulunan ve şehrin nabzını tutan Zap Köprüleri'nde de tarihi bir yenileme süreci gerçekleştirerek hepsini yeni baştan inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, depreme dayanıklı, modern ve uzun ömürlü yeni köprüleri hizmete sunduklarını ayrıca betonarme olarak toplamda 312 metre uzunluğunda olan bu köprüler için 7 kilometre bağlantı yolunu da inşa ettiklerini söyledi.

"Bu köprüler Hakkari şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergah üzerinde yer aldıkları için alternatifsiz bir öneme de sahipler." diyen Uraloğlu, "Bu nedenle depremselliği yüksek bir bölgede ulaşım güvenliğimizi kökten güçlendiren stratejik bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Artık acil durumlarda dahi ulaşımda sürekliliğimizi sağlamlaştırdık. Tarım, hayvancılık ve sınır ticareti gibi ekonomik faaliyetlerimizin lojistik süreçleri çok daha verimli çalışacak, Hakkari'nin ticari hareketliliği ivme kazanacaktır. Ayrıca sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Yeniköprü yol ayrımından Hakkari şehir merkezine uzanan güzergahın Yeniköprü ile Depin arasındaki kesiminin bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirilmesi için de çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışını gerçekleştirdikleri bu stratejik projelerin getirdiği ekonomik rüzgarı arkalarına alarak Cilo Dağları'nın buzul göllerini, yemyeşil yaylalarını ve tertemiz havasını gelecek nesillere en güzel şekilde miras olarak bıraktıklarını belirten Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla Hakkari'nin her köşesini çağın gereklerine uygun hale getirmeye devam edeceğiz. Cilo'nun zirvelerinde dalgalanan şanlı bayrağımız, Zap'ın sularında yankılanan kardeşlik türkülerimiz ile bu bölge artık huzurun, bereketin ve geleceğin adresi oluyor, çok şükür. Burada büyük bir heyelan oldu. Valiliğimizin koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımız, Karayollarımız ve bütün kurumlarımızla 22 günde o yolları yaptık. 2 panel kurduk ve sizlerin hizmetine sunduk. Bunun düşünülmesi bile belki aylar alırdı ama biz anında karar verdik ve sizlerin daha fazla mağdur olmasına müsaade etmedik. Orada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan da kentin ulaşım altyapısını güçlendiren önemli yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İlin coğrafi şartları nedeniyle ulaşım yatırımlarına her zaman özel önem verilmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Taşyapan, şunları kaydetti:

"Bugün hizmete açılan 3 bin 965 metre uzunluğundaki çift tüp Yeniköprü Tüneli, Çığlı Köprüsü ve Zap Grubu Köprüleri ilimizin ulaşım ağını daha güvenli, daha konforlu ve daha kesintisiz hale getirecektir. Bu yatırımlar sayesinde özellikle zorlu iklim ve arazi şartlarının ulaşıma olan olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltılacak, vatandaşlarımız daha güvenli seyahat imkanına kavuşacak, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği daha da güçlenecektir."

Yakın zamanda meydana gelen heyelan sonrasında yaklaşık 2,6 kilometrelik servis yolunun kısa bir sürede inşa edilerek ulaşıma açılmasının devletin güçlü koordinasyonunu, kamu kurumlarının özverili çalışmalarını ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını ortaya koyduğunu vurgulayan Taşyapan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Yüksekova'yı Van ve ülkenin farklı noktalarına bağlayan ilçenin yolundaki iki tünelden biri olan 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve devamındaki 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün tamamlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kalan kesimlerde tünel, köprü ve bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Bir diğer projemiz Yüksekova Çevre Yolu da 7,1 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilerek şehir geçişini rahatlatmıştır. Hakkari yolu üzerinde bulunan ve şehir merkezine erişim sağlayan tek geçiş güzergahı olması bakımından önem arz eden Zap grubu köprüleri de yenilenerek yol kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. Böylelikle toplamda 6 köprü, tünel ve çevre yolu projesi Hakkari kara yolu ağına kazandırılmıştır."

İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından yatırımların açılışı yapıldı.

Bakan Uraloğlu, personelle fotoğraf çektirdikten sonra Hakkari-Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede, yeni yapılan alternatif yol ile panel köprülerde incelemelerde bulundu.

Törene, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, AK Parti Hakkari Başkanı Zeydin Kaya, MHP İl Başkanı Fatih Öztepe ve Karayolu personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır