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Hakkari Yüksekova'da 7 bin hektarlık dev alan suya kavuşuyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova’da tarımsal kalkınmayı hedefleyen dev bir adımın atıldığını belirterek, 7 bin hektarlık alanı suyla buluşturacak Yüksekova Sulama Projesi’nin ilk etabının başlayacağını söyledi.

Hakkari Yüksekova'da 7 bin hektarlık dev alan suya kavuşuyor

Dev proje için DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi yetkilileri bir araya gelerek sürecin hızlanması adına kapsamlı istişarelerde bulundu. Vali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İnşallah topraklarımız en kısa sürede suya kavuşacak. Yüksekova’mız, sadece doğasıyla değil tarımsal üretimiyle de adından söz ettirecek" dedi.

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Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal verimliliğin artması, çiftçilerin refah seviyesinin yükselmesi ve tarıma dayalı ekonominin güçlenmesi hedefleniyor.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova tarım
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