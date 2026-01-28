HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor.

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kısıklı köyünde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, güne dondurucu ayazda kar temizliğiyle başlıyor. Gece saatlerinde etkisini artıran aşırı soğuk nedeniyle buz tutan ahır yollarını küreklerle açan köylüler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemek için harcıyor.
Yaz aylarında biçilerek sarp yamaçlarda istiflenen ot bağları, karın gelişiyle birlikte araç ulaşımının olmadığı bölgelerden insan gücüyle indiriliyor. Metrelerce karın altından kazılarak çıkarılan otlar, brandaların üzerine yerleştiriliyor. Karın kaygan zemininden faydalanan besiciler, ot yüklü brandaları dik yamaçlardan aşağı kaydırarak yerleşim yerlerine ulaştırıyor. Bölgedeki kış mücadelesinin sembolü haline gelen bu yöntemle hayvanların kışlık yem ihtiyacı karşılanıyor.
Dondurucu soğuğa rağmen üretimden vazgeçmeyen köy sakinlerinden Seyithan Avcı, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:
"Burada sadece karla değil, dondurucu ayazla da mücadele ediyoruz. Gece eksi 25 dereceleri görüyoruz; bazen nefesimiz bile buz tutuyor. Dağlarda istiflediğimiz otları brandaların üzerine yükleyip karda kaydırarak bin bir güçlükle indiriyoruz. Ellerimiz uyuşsa da bu bizim baba mesleğimiz, hayvanlarımız için bu zorluğa katlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğanın tüm zorluklarına rağmen geleneksel yöntemlerle hayvancılığı sürdüren Kısıklı köyü sakinleri, beyaz örtü altındaki bu zorlu mesailerine bahar aylarına kadar devam edecek.

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 1

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 2

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 3

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 4

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 5

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 6

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 7

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 8

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 9

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 10

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 11

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 12

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 13

Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor 14

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılarKarla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar
Sesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attıSesi duyan mahalle panikle kendini sokağa attı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.