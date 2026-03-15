Hakkari’de 25 yıl hapis cezası bulanan 5 şahıs yakalandı

Hakkari’de haklarında ’kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında ’kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., A.G., F.K., H.D. ve H.K. isimli şahısları Yüksekova ilçesinde yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

