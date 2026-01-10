HABER

Hakkari‘de 353 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 353 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de dün başlayan ve gece geç saatlere kadar aralıksız devam eden kar yağışının ardından, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçti. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen aralıksız olarak sürdürülüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcayan ekipler, 108 köy ve 245 mezra olmak üzere toplam 353 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

Hakkari
