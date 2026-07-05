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Hakkari’de eve giren yılan paniğe neden oldu

Hakkari’de bir eve giren yılan, aileye korku dolu anlar yaşattı.

Hakkari’de eve giren yılan paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Dağgöl Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç. isimli vatandaşın evine yılan girdi. Durumu fark eden aile, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde yaptıkları arama sonucu yılanı dolapların arkasında buldu. Ekipler, yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. Büyük korku yaşayan aile fertleri, hızlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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