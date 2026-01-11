Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir yandan çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşırken, diğer yandan mahalle yollarında gece gündüz yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri ise çatı karları ve düzensiz park edilen araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla kar taşıma çalışmaları nedeniyle sürücülerin araçlarını kaldırmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Kürekli kar timleri de araçların giremediği cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor. Araçların kara gömüldüğü kentte, gece ve gündüz çekilen görüntüler yaşanan kar afetinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Öte yandan il genelinde halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır