HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari’de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3, şehir merkezinde ise 2 metreyi buldu.

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir yandan çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşırken, diğer yandan mahalle yollarında gece gündüz yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri ise çatı karları ve düzensiz park edilen araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla kar taşıma çalışmaları nedeniyle sürücülerin araçlarını kaldırmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Kürekli kar timleri de araçların giremediği cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor. Araçların kara gömüldüğü kentte, gece ve gündüz çekilen görüntüler yaşanan kar afetinin boyutunu gözler önüne seriyor.
Öte yandan il genelinde halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor 1

Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas-Kayseri kara yolu araç ulaşımına kapatıldıSivas-Kayseri kara yolu araç ulaşımına kapatıldı
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldıÇanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.