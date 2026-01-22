Hakkari’de karla mücadele: 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Kent genelinde kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan kapanan 93 köy ve 202 mezra yoluna müdahale eden ekipler, yerleşim yerlerinin büyük bölümüne ulaşımı sağladı. 118 personel ve 122 iş makinesiyle aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda 93 köy yolunun tamamı ile 202 mezra yolundan 201’i ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolu, bölgedeki çığ riski nedeniyle henüz açılmadı. Yetkililer, can güvenliği gerekçesiyle bekletilen yolun, riskin ortadan kalkmasıyla kısa sürede trafiğe açılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA