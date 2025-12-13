Hakkari’de karla mücadele ekibi gece kar mesaisinde

Hakkari Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kent genelinde geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, buzlanmalara karşı ana arterler ve mahalle yollarında tuzlama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar kapsamında, kentin 15 farklı mahallesinde eş zamanlı olarak karla mücadele faaliyeti yürütüldü.

Mahalle yollarının açık tutulması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: İHA