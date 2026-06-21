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Hakkâri’de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Avaore Şelalesi civarında kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Avaore Şelalesi mevkiinde meydana geldi.

Hakkâri’de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Avaore Şelalesi civarında kayalıklardan düşerek ayağı kırılan ve mahsur kalan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Avaore Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Serinlemek ve doğa yürüyüşü yapmak amacıyla şelale bölgesine giden kişi, kaygan zeminde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye kısa sürede ambulans, Afet ve Acil Durum AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler tarafından vatandaşa ulaşılarak gerekli ilk tıbbi müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Yaralı vatandaş, ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedye yardımıyla yaklaşık 800 metre zorlu arazi şartlarında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hakkâri’de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı 1

Hakkâri’de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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