Hakkarili genç öğretmen toprağa verildi

Hakkari’de görev yaptığı okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Saim Akan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkâri Merkez Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 31 yaşındaki Saim Akan, önceki gün derste bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Akan’ın vefatı; öğrencileri, meslektaşları ve Hakkari genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Genç öğretmenin cenazesi, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi’ndeki Seresola Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları, meslektaşları, eğitim camiasından temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Saim Akan, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari
